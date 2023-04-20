ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Sitia
Купить недвижимость в koinoteta skopes, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 7 комнат
Agios Andreas, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
240 м²
1 Этаж
€ 225,000
Eleftheres, Agios Andreas: Renovated 240sq.m. residential complex for sale. in 990 sq.m. plo…
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
3 Количество комнат
109 м²
-1 Этаж
€ 310,000
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, , Новос…
Квартира 4 комнаты
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
130 м²
1/1 Этаж
€ 310,659
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Дом 8 спален
периферия Крит, Греция
280 м²
€ 891,892
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Вилла 3 спальни
Anogeia Municipality, Греция
3 ванных комнат
300 м²
€ 632,598
Эта уникальная современная вилла была построена на очень высоком уровне с использованием кач…
Коттедж 3 спальни
Kardia, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 328,931
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 1 спальня
Polychrono, Греция
1 ванных комнат
47 м²
€ 114,834
Код недвижимости: 4 -855 - Квартира на продажу в Паллини Полихроно за € 119.000. Это 47 кв. …
Коттедж 2 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 797,408
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Таунхаус 4 спальни
Siviri, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 244,206
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Дом 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
150 м²
€ 380,808
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Квартира 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат
5/1 Этаж
€ 299,028
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
Коттедж 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 418,639
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Параметры недвижимости в koinoteta skopes, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты