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Купить недвижимость с видом на горы в koinoteta skinia, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 6 кладовых.…
Квартира 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 153,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…

Параметры недвижимости в koinoteta skinia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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