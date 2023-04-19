Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos
  6. Коттеджи

Купить коттедж в koinoteta skinia, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 6 кладовых.…

Параметры недвижимости в koinoteta skinia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти