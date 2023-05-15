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Виллы с видом на горы в koinoteta seteias, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в District of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат
District of Sitia, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…
Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 870,000
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…

Параметры недвижимости в koinoteta seteias, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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