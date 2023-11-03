Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Сообщество Сития
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Сообщество Сития, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 102 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€157,916
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
€594,025
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Каландра, Греция
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Расположенная в великолепной обстановке вилла в Посиди, построенная в 2007 году, предлагает …
€10,34 млн
Квартира 2 спальни с furnishings в Поровицкий пляж, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€96,724
Дом 4 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€297,012
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Миконос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Миконос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
€562,577
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Neapoleos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Neapoleos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€370,116
Квартира 4 комнаты с furnishings в триад, Греция
Квартира 4 комнаты с furnishings
триад, Греция
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Район: Ферми
€365,181
Дом 3 комнаты в Крит, Греция
Дом 3 комнаты
Крит, Греция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Греция остров Крит Дом в 30м от моря Небольшой дом всег…
€135,000
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Роскошный, автономный мезонет, на участке 220 кв.м.с двойной ориентацией, с видом на передню…
€550,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Святой Николай, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Святой Николай, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€424,400
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€195,421

Параметры недвижимости в Сообщество Сития, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти