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Жильё с бассейном в koinoteta seteias, Греция

4 объекта найдено
Вилла 2 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 695,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 7 комнат в District of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат
District of Sitia, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…

Параметры недвижимости в koinoteta seteias, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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