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Жильё с видом на горы в koinoteta seteias, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Вилла 7 комнат в District of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат
District of Sitia, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…
Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 870,000
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
Коттедж 1 комната в District of Sitia, Греция
Коттедж 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое располо…

Параметры недвижимости в koinoteta seteias, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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