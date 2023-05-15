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Коттеджи с видом на море в koinoteta seteias, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 4 спальни в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни
Сития, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комната в District of Sitia, Греция
Коттедж 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое располо…

Параметры недвижимости в koinoteta seteias, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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