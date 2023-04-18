Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. koinoteta schinokapsalon
  6. Виллы

Купить вилла с видом на горы в koinoteta schinokapsalon, Греция

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 2 спальнив koinoteta schinokapsalon, Греция
Вилла 2 спальни
koinoteta schinokapsalon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 102 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 2 спальных ком…
Вилла 1 комнатав koinoteta schinokapsalon, Греция
Вилла 1 комната
koinoteta schinokapsalon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,750,000
Продается красивая вилла площадью 300 кв.м на Юге Крита. Вилла состоит на первом этаже из го…

Параметры недвижимости в koinoteta schinokapsalon, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти