Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. koinoteta schinokapsalon
  6. Коттеджи

Купить коттедж с видом на море в koinoteta schinokapsalon, Греция

Коттедж В архив
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив koinoteta schinokapsalon, Греция
Коттедж 3 спальни
koinoteta schinokapsalon, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
Коттедж 3 спальнив koinoteta schinokapsalon, Греция
Коттедж 3 спальни
koinoteta schinokapsalon, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 5 спаленв koinoteta schinokapsalon, Греция
Коттедж 5 спален
koinoteta schinokapsalon, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в koinoteta schinokapsalon, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти