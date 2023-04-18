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Купить недвижимость в koinoteta schinokapsalon, Греция

6 объектов найдено
Вилла 2 спальнив koinoteta schinokapsalon, Греция
Вилла 2 спальни
koinoteta schinokapsalon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 102 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 2 спальных ком…
Вилла 3 спальнив Shinokapsala, Греция
Вилла 3 спальни
Shinokapsala, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 495,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 гостин…
Вилла 1 комнатав koinoteta schinokapsalon, Греция
Вилла 1 комната
koinoteta schinokapsalon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,750,000
Продается красивая вилла площадью 300 кв.м на Юге Крита. Вилла состоит на первом этаже из го…
Коттедж 3 спальнив koinoteta schinokapsalon, Греция
Коттедж 3 спальни
koinoteta schinokapsalon, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
Коттедж 3 спальнив koinoteta schinokapsalon, Греция
Коттедж 3 спальни
koinoteta schinokapsalon, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 5 спаленв koinoteta schinokapsalon, Греция
Коттедж 5 спален
koinoteta schinokapsalon, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в koinoteta schinokapsalon, Греция

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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