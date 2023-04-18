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Купить квартиру в koinoteta piskokephalon, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив District of Sitia, Греция
Квартира 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…

Параметры недвижимости в koinoteta piskokephalon, Греция

с видом на горы
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