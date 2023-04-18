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Купить недвижимость в koinoteta piskokephalon, Греция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив District of Sitia, Греция
Квартира 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
Коттедж 4 спальнив District of Sitia, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Sitia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальнив District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…

Параметры недвижимости в koinoteta piskokephalon, Греция

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