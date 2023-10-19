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Дома в Сообщество Фурни, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€240,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Fourni, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Fourni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€70,000

Параметры недвижимости в Сообщество Фурни, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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