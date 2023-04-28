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Коттеджи с видом на горы в koinoteta phournes, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Fourni, Греция
Коттедж 2 спальни
Fourni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…

Параметры недвижимости в koinoteta phournes, Греция

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с бассейном
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