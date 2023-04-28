Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos

Жильё в koinoteta phournes, Греция

3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Fourni, Греция
Таунхаус 3 спальни
Fourni, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается старый дом площадью 85 кв.м. в поселке Фурни, регион Ласити, Крит. Дом состоит из …
Таунхаус 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 2 спальни в Fourni, Греция
Коттедж 2 спальни
Fourni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…

Параметры недвижимости в koinoteta phournes, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти