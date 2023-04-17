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Купить вилла в koinoteta peukon, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Pefki, Греция
Вилла 3 спальни
Pefki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в koinoteta peukon, Греция

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