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Купить таунхаус в koinoteta peukon, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Пилалимата, Греция
Таунхаус 2 спальни
Пилалимата, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…

Параметры недвижимости в koinoteta peukon, Греция

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