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Купить коттедж с видом на горы в koinoteta peukon, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…

Параметры недвижимости в koinoteta peukon, Греция

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