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Купить квартиру с видом на горы в koinoteta peukon, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Пилалимата, Греция
Квартира 1 спальня
Пилалимата, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 56,000
Продается недостроенная квартира площадью 37 кв.м. в Макри Гиаллос, юго-восточная часть Крит…

Параметры недвижимости в koinoteta peukon, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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