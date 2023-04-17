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Купить недвижимость в koinoteta peukon, Греция

6 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Аналипси, Греция
Квартира 2 спальни
Аналипси, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 1 комнатав Аналипси, Греция
Квартира 1 комната
Аналипси, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 135,000
Предлагается к продаже квартира в 5 метрах от пляжа в районе Лассити, Крит. Квартира 55м2, н…
Коттедж 3 спальнив District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Таунхаус 2 спальнив Пилалимата, Греция
Таунхаус 2 спальни
Пилалимата, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Квартира 1 спальняв Пилалимата, Греция
Квартира 1 спальня
Пилалимата, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 56,000
Продается недостроенная квартира площадью 37 кв.м. в Макри Гиаллос, юго-восточная часть Крит…
Вилла 3 спальнив Pefki, Греция
Вилла 3 спальни
Pefki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в koinoteta peukon, Греция

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с видом на озеро
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