Купить недвижимость с видом на горы в koinoteta pappagiannadon, Греция

Коттедж 4 спальни Скала-Эресу, Греция 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 996,760

Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…