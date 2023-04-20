ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Sitia
Купить недвижимость с видом на горы в koinoteta pappagiannadon, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
2 ванных комнат
300 м²
€ 750,000
Property Code: HPS2519 - Villa FOR SALE in Pallini Nea Skioni for €750.000 . This 300 sq. m.…
Коттедж 2 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 398,704
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 5 спален
District of Heraklion, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 897,084
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 2 спальни
Ksorychti, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 64,789
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж сост…
Вилла 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 498,380
Продается 3-этажная вилла площадью 256 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 996,760
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Таунхаус 4 спальни
Svoronos, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 229,255
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат
130 м²
€ 442,940
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Таунхаус 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 318,963
Продается таунхаус площадью 209 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Квартира 3 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 136,556
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Коттедж 3 спальни
Petralona, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 136,556
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
5 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 789,174
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Параметры недвижимости в koinoteta pappagiannadon, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты