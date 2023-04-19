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Купить квартиру в koinoteta oreinou, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив koinoteta oreinou, Греция
Квартира 2 спальни
koinoteta oreinou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается квартира площадью 72 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …

Параметры недвижимости в koinoteta oreinou, Греция

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