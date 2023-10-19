Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Сообщество Никитиану
  5. Дома

Дома в Сообщество Никитиану, Греция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2
€250,441
Квартира в Kardia, Греция
Квартира
Kardia, Греция
Площадь 315 м²
Код недвижимости: HPS3732 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Thermi Neo Risio для € 120.000 . Это 315 кв…
€119,429
Дом 5 спален в Греция, Греция
Дом 5 спален
Греция, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 100 м²
Продается вилла в Дикастика. Участок 1100 м2. Дом 680 м2. 3 уровня, бассейн с подогревом. 5 …
€1,65 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 124 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€267,629
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Chaniotis, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Chaniotis, Греция
Комнаты 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный коттедж площадью 116 кв.м, построенный при использов…
€446,048
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,09 млн
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кладовой, с кабельным телевидением в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кладовой, с кабельным телевидением
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Glyfada - Aixoni 70 Sq.m., 1 Bedrooms, 1…
€154,732
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 179 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€397,719
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мезонет в отличном месте с 76 кв. М жилой площади, включая 3 спальни, 2 ванные комнаты, кухн…
€193,038
Квартира 1 спальня в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
€89,571
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,59 млн
Квартира 2 спальни в Vourvourou, Греция
Квартира 2 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Квартира расположена в деревне Вурвуру в 500 метрах от фантастического пляжа. Квартира наход…
€178,690

Параметры недвижимости в Сообщество Никитиану, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти