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Жильё в Сообщество Никитиану, Греция

1 объект найдено
Квартира 4 спальни с видом на город, с furnishings в Nikithiano, Греция
Квартира 4 спальни с видом на город, с furnishings
Nikithiano, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 160 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на …
€140,000

Параметры недвижимости в Сообщество Никитиану, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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