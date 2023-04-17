Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos

Купить недвижимость с видом на море в koinoteta neapoleos, Греция

Неаполис
1
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 4 спальнив Laliotis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Laliotis, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 297,144
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 4 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,466
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 3 спальнив Розена, Греция
Коттедж 3 спальни
Розена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 218,634
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 3 комнатыв Афины, Греция
Квартира 3 комнаты
Афины, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 234 м²
€ 520,000
Коттедж 6 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 645,965
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Дом 7 спаленв Municipality of Athens, Греция
Дом 7 спален
Municipality of Athens, Греция
12 Количество комнат 1 381 м²
€ 6,569,799
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Квартира 2 спальнив Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 303,107
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 6 спаленв Греция, Греция
Квартира 6 спален
Греция, Греция
2 ванных комнат 250 м²
€ 1,300,000
Расположенная на 4-м этаже престижного старинного здания с лифтом, эта недвижимость на прода…
Дом 4 спальнив Пиргадикия, Греция
Дом 4 спальни
Пиргадикия, Греция
4 Количество комнат 120 м² -1 Этаж
€ 424,510
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 2 Уров…
Коттедж 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 248,448
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 80 м² -1 Этаж
€ 550,000
Таунхаус построен на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 4 комнат из них 3…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 298,138
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в koinoteta neapoleos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти