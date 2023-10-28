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Квартиры в Неаполисская община, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€86,000

Параметры недвижимости в Неаполисская община, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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