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Купить недвижимость в koinoteta neapoleos, Греция

Неаполис
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5 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
Дом 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
135 м²
€ 90,000
Неоклассический Отдельный дом 135 кв.м на участке 271 кв.м., построенный в 1930 году, нуждае…
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальнив Неаполис, Греция
Коттедж 2 спальни
Неаполис, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в koinoteta neapoleos, Греция

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