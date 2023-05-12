Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Sitia
  6. Виллы

Виллы с видом на море в koinoteta myrsines, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…

Параметры недвижимости в koinoteta myrsines, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти