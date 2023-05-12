ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Sitia
Жильё с видом на горы в koinoteta myrsines, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 5 спален
Никити, Греция
5
1
143 м²
€ 403,892
Property Code: HPS2978 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €400.000 . This 143 sq. …
Вилла 6 спален
Греция, Греция
6
7
400 м²
€ 2,500,000
Это великолепное поместье, расположенное в престижном районе Коммено, всего в нескольких шаг…
Дом 5 спален
Flogita, Греция
5
4
140 м²
2
€ 300,000
The maisonetta is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents …
Квартира 5 спален
Kampani, Греция
6
2
3/1
€ 250,000
Продается квартира площадью 134 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаж…
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
8
2
1
€ 450,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
1
€ 1,350,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Коттедж 4 спальни
Neochorouda, Греция
6
2
3
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом
Афины, Греция
€ 1,750,000
Эта роскошная вилла на продажу в Иерапетра Крит расположена рядом с морем недалеко от деревн…
Таунхаус 3 спальни
Лаврион, Греция
5
2
1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 4 спальни
Siviri, Греция
4
2
110 м²
€ 240,000
Мезонеты с видом на море расположены на холме в 200 метрах от пляжа в сосновом лесу в картин…
Квартира 3 комнаты
Триполис, Греция
3
1
€ 160,000
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
6
4
1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Параметры недвижимости в koinoteta myrsines, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты