ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Сообщество Мирсини
Квартиры
Квартиры в Сообщество Мирсини, Греция
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Увы, Греция
1
240 м²
1
Продается квартира площадью 240 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€594,731
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Афины, Греция
3
117 м²
3
Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция Предлагаются апартаменты с бассейнами и сад…
€541,095
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
5
1
185 м²
1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€227,980
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
4
1
133 м²
3
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€148,683
Рекомендовать
Дом 2 ванных с bright, с Open view, с Garden Private
периферия Пелопоннес, Греция
2
215 м²
Код недвижимости: 1737 - ПРОДАЕТСЯ Мезонет общей площадью 215 кв.м, 3 уровня Nafplio Lefkaki…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с садом, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
3
150 м²
2
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 2-й э…
€376,257
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3
77 м²
2
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€348,004
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
5
4
300 м²
Property Code: HPS3156 - Villa FOR SALE in Pallini Paliouri for €1.000.000 . This 300 sq. m.…
€995,238
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с Spalni
Philippi, Греция
2
2
192 м²
Продается вилла в Кринидесе, Филиппои префектуры Кавала за 230 000 € (Листинг № ΒΓ16). Еще о…
€230,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Неа-Каликратия, Греция
3
1
200 м²
Дом расположен в пригороде деревни Неа Гония, в 8 км от популярной деревни Неа Калликратия и…
€190,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ретимнон, Греция
2
136 м²
2
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
€412,633
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Кассандра, Греция
4
1
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€346,927
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Сообщество Мирсини, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL