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Виллы с видом на море в koinoteta milatou, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагаются к продаже две виллы 178м2 в деревне Сиси, префектура Лассити! Расположен на зем…
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается вилла площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из окон открывает…

Параметры недвижимости в koinoteta milatou, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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