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Жильё с бассейном в koinoteta milatou, Греция

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Вилла 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Вилла площадью 105 кв.м., обладая полной конфиденциальностью, находится близко ко всем местн…

Параметры недвижимости в koinoteta milatou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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