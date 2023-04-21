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Жильё с видом на море в koinoteta milatou, Греция

15 объектов найдено
Коттедж 1 спальня в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Таунхаус 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 3 комнаты в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Таунхаус 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагаются к продаже две виллы 178м2 в деревне Сиси, префектура Лассити! Расположен на зем…
Коттедж 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается старый дом 73 кв.м. в деревне Милатос, регион Ласити, Крит. Дом требует капитально…
Коттедж 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается вилла площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из окон открывает…
Коттедж 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокол…
Коттедж 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…

Параметры недвижимости в koinoteta milatou, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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