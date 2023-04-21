Коттедж 3 спальни District of Agios Nikolaos, Греция 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 750,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …