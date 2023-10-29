ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Сообщество Милатос
Квартиры
Квартиры в Сообщество Милатос, Греция
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
4
2
178 м²
1/1
Продается квартира площадью 178 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€852,652
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4
2
120 м²
Property Code: HPS3166 - Villa FOR SALE in Pallini Pefkochori for €450.000 . This 120 sq. m.…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Siviri, Греция
4
2
130 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€104,103
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Мамас, Греция
4
3
50 м²
1
Продается таунхаус площадью 50 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€168,547
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
1
200 м²
3
Продается коттедж, находящийся в стадии строительства, в жилом пригороде г. Салоники. В данн…
€247,864
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Paralia, Греция
4
2
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€128,889
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
4
2
99 м²
2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€361,881
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
5
200 м²
4/1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€358,032
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
8
300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,49 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Notia, Греция
3
1
96 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€247,864
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
1
35 м²
1/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€114,017
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Греция
5
230 м²
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый…
€845,354
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Сообщество Милатос, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL