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Купить недвижимость в koinoteta mesa lasithiou, Греция

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Mesa Lasithi, Греция
Дом 5 спален
Mesa Lasithi, Греция
7 ванных комнат
€ 4,200,000
Эта роскошная вилла на продажу в Агиос Николаос, Крит, расположена в районе Мохлос, над небо…

Параметры недвижимости в koinoteta mesa lasithiou, Греция

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