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Таунхаусы с видом на море в koinoteta limnon, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Limnes, Греция
Таунхаус 1 комната
Limnes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Старый дом на продажу в деревне Лимнес, недалеко от города Неаполи, Ласити. Имеет площадь 70…

Параметры недвижимости в koinoteta limnon, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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