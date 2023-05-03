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Таунхаусы с видом на горы в koinoteta limnon, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Limnes, Греция
Таунхаус 3 спальни
Limnes, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в koinoteta limnon, Греция

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с бассейном
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