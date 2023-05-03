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Таунхаусы в koinoteta limnon, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Limnes, Греция
Таунхаус 3 спальни
Limnes, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 комната в Limnes, Греция
Таунхаус 1 комната
Limnes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Старый дом на продажу в поселке Лимнес, недалеко от Неаполи, Ласити. Этот старый каменный до…
Таунхаус 1 комната в Limnes, Греция
Таунхаус 1 комната
Limnes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Старый дом на продажу в деревне Лимнес, недалеко от города Неаполи, Ласити. Имеет площадь 70…
Таунхаус 6 спален в Limnes, Греция
Таунхаус 6 спален
Limnes, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается старый дом 60 кв.м. в поселке Лимнес, недалеко от города Неаполи. На нулевом этаже…

Параметры недвижимости в koinoteta limnon, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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