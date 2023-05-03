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Коттеджи в koinoteta limnon, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Limnes, Греция
Коттедж 5 спален
Limnes, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 495,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…

Параметры недвижимости в koinoteta limnon, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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