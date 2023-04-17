Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус в koinoteta latsidas, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Latsida, Греция
Таунхаус 2 спальни
Latsida, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 4 спальнив Latsida, Греция
Таунхаус 4 спальни
Latsida, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в koinoteta latsidas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти