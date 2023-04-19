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Купить коттедж с видом на море в koinoteta kastelliou phournes, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Kastelli, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastelli, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…

Параметры недвижимости в koinoteta kastelliou phournes, Греция

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