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Купить коттедж в koinoteta kastelliou phournes, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Kastelli, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastelli, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комнатав Kastelli, Греция
Коттедж 1 комната
Kastelli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Недвижимость про…
Коттедж 3 спальнив Kastelli, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastelli, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 103 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…

Параметры недвижимости в koinoteta kastelliou phournes, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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