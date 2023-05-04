Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos

Жильё с видом на горы в koinoteta karydiou mirampellou, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Nea Chrani, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 440 м²
€ 500,000
Дом 3 спальни в Taxiarchis, Греция
Дом 3 спальни
Taxiarchis, Греция
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 1
€ 350,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€ 73,000
Вилла 4 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 4 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
€ 3,200,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 260,000
Дом 2 комнаты в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Preveza Municipality, Греция
Вилла 5 спален
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
€ 1,094,246
Дом 3 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Площадь 202 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 108,000
Квартира 3 спальни в Olympiada, Греция
Квартира 3 спальни
Olympiada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000

Параметры недвижимости в koinoteta karydiou mirampellou, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти