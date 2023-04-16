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Купить таунхаус с видом на горы в koinoteta hagiou antoniou, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается старый дом 100 кв.м. в поселке Врахаси, регион Ласити, Крит. Дом имеет два этажа и…

Параметры недвижимости в koinoteta hagiou antoniou, Греция

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