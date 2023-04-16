Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус в koinoteta hagiou antoniou, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 399,000
Продается таунхаус площадью 248 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Таунхаус 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается старый дом 100 кв.м. в поселке Врахаси, регион Ласити, Крит. Дом имеет два этажа и…

Параметры недвижимости в koinoteta hagiou antoniou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти