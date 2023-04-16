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Купить недвижимость с видом на море в koinoteta hagiou antoniou, Греция

3 объекта найдено
Вилла 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 411,300
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 442,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Таунхаус 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 399,000
Продается таунхаус площадью 248 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…

Параметры недвижимости в koinoteta hagiou antoniou, Греция

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с бассейном
с видом на озеро
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