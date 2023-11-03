Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Сообщество Антония
  5. Квартиры

Квартиры в Сообщество Антония, Греция

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 4 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 317 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€2,50 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней в 2 2, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
2 2, Греция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Эгалео, Греция Предлагаются квартиры …
€248,057
Дом 1 спальня с Spalni в Danakos, Греция
Дом 1 спальня с Spalni
Danakos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код: 1158 - Деревня Чимарос, Цикаларио, Наксос ПРОДАЕТСЯ Камень - построенный Традиционный д…
€50,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Pefkochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€444,139
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Греция
Комнаты 7
Предлагаем Вашему вниманию потрясающую виллу на острове Корфу. Вилла является идеальным ме…
€990,042
Дом 3 спальни в Греция
Дом 3 спальни
Греция
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€393,623
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€756,109
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€83,893
Квартира 2 спальни с furnishings в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€157,916
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
€1,78 млн
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings в Diomidia, Греция
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings
Diomidia, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€532,967
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€346,515

Параметры недвижимости в Сообщество Антония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти