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Жильё в Речное Сообщество, Греция

1 объект найдено
Дом 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Эта роскошная вилла на продажу в Агиос Николаос, Крит, расположена в районе Мохлос, над небо…
€3,50 млн

Параметры недвижимости в Речное Сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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